Луценко дали почитать уголовное дело против него

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило досудебное следствие по уголовному делу об обвинении бывших министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и сотрудника этого министерства Леонида ПРИСТУПЛЮКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, "сегодня, 13.12.2010 г., ЛУЦЕНКО Ю.В. предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия), а ПРИСТУПЛЮКУ Л.В. - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)".

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ПРИСТУПЛЮКУ объявлено об окончании досудебного следствия и предоставлены для ознакомления материалы уголовного дела.