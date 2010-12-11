Почему не удержались в правительстве коммунисты и литвиновцы

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заверяет, что во время решения вопроса о перечне министров, которые будут уволены, никоим образом не принималась во внимание их политическая принадлежность.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы “Большая политика” на телеканале "Интер", комментируя возможное негативное отношение к этим увольнениям партнеров по большинству Партии регионов - КПУ и Блока Литвина.

"Говорить здесь о том, что сознательно оттирали по политическим признакам, неуместно", - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что он не имеет полномочий говорить о мотивах, которыми руководствовался глава правительства Николай АЗАРОВ, внося соответствующее представление Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, принимающему окончательное решение. "По крайней мере, они приняли ту модель, которую предлагала им рабочая группа и готовила это. У членов рабочей группы абсолютно не было и не могло быть политических мотивов", - сказал он.

А.ЛАВРИНОВИЧ заметил, что любые обиды в политике – вещь неблагодарная. "Можно говорить о политическом партнерстве, которое не осуществляется на принципах обмена. Это не коалиция, которая определяет и четко декларирует, какая партия за что отвечает. Здесь реализован принцип профессионального подхода, а политическое взаимодействие может с партнерами происходить и другим способом", - добавил он.