Янукович об СНГ, национальных интересах и свободной торговле

Украина инвентаризирует свое участие в Содружестве независимых государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил на заседании Совета глав государств стран СНГ в Москве.

«Сейчас в Украине идет активная работа по инвентаризации нашего участия в Содружестве, которое мы рассматриваем через призму, прежде всего, национальных интересов, как это было в течение последних лет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что также изучается возможность присоединения Украины к отдельным органам отраслевого сотрудничества СНГ и снятие оговорок к ряду документов Содружества.

В частности, по его словам, это касается стратегии экономического развития Содружества до 2020 года и плана мероприятий по ее реализации. Украина внимательно рассмотрит возможность снятия оговорок к концепции дальнейшего развития СНГ, сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы принимаем самое активное участие в переговорном процессе по договору о зоне свободной торговли. Надеюсь, что в следующем году будут приняты решения, способствующие либерализации торгового режима между нашими странами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что Украина планирует расширить свое участие в Содружестве не только в экономической, но и в гуманитарной сферах. В частности, изучается возможность снятия оговорок к соглашению о гуманитарном сотрудничестве, а также присоединение к деятельности Совета по гуманитарному сотрудничеству и Международному фонду гуманитарного сотрудничества СНГ. «Формально этот процесс должен закончиться в 2011 году», - подчеркнул Президент Украины.