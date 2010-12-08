WikiLeaks: список «реформ Януковича» согласовывали в Вашингтоне

В соответствии с перепиской американских дипломатов, обнародованной на сайте WikiLeaks, выделению Украине кредита от Международного валютного фонда на общую сумму в почти 16 млрд. долларов предшествовала разработка списка реформ, которые сначала были одобрены Вашингтоном, а впоследствии переданы на рассмотрение фонда. В их числе на первом месте - пенсионная реформа, сообщает Украинская служба Би-би-си.

Как отмечает служба, обнародование этой информации произошло как раз накануне начала задекларированной командой Президента Виктора ЯНУКОВИЧА пенсионной реформы - одной из тех, о которых речь идет как в дипломатической переписке, так и в Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ.

Обнародованные на сайте Wikileaks дипломатические документы, в частности те, которые касаются выделения Украине почти 16 млрд. долларов по новой программе кредитования, совпадают с тем, что впоследствии было оформлено как Меморандум о сотрудничестве между Киевом и Международным валютным фондом. Некоторые из реформ, названных в переписке американских дипломатов и Меморандуме, - повышение цены на газ для населения на 50% и ограничение практики упрощенного налогообложения - уже воплощены, отмечает Би-Би-Си.

Однако на первом месте среди мероприятий, перечисленных в документах Wikileaks, стоит пенсионная реформа, и в частности, повышение пенсионного возраста, причем как для женщин, так и для мужчин. Кроме того, речь идет об отмене права на досрочную пенсию.

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Украиной и МВФ, украинское правительство должно разработать и подать на рассмотрение парламента законопроекты, связанные с пенсионной реформой, до 10 декабря, то есть, уже на этой неделе, а парламент должен их принять до конца текущего года.

В МВФ необходомость такого шага объясняли тем, что Украине нужно сокращать дефицит государственного бюджета, на который очень влияет дефицит Пенсионного фонда, который финансируется из госбюджета. Дефицит можно будет сократить, если украинцы будут выходить на пенсию позже. Руководитель миссии фонда Танос АРВАНИТИС даже заявлял о том, что МВФ тяжело объяснять странам-донорам фонда, где пенсионный возраст является значительно выше украинского, как при таких условиях можно кредитовать страну на деньги налогоплательщиков этих государств.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 декабря, Кабинет Министров Украины на своем заседании рассмотрел проект закона, касающийся пенсионной реформы.

Как сообщил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ, правительство одобрило общие подходы, изложенные в проекте закона, который будет проработан и после этого передан на рассмотрение Верховной Рады.

Справка УНИАН. Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в Меморандуме между украинской властью и МВФ, с целью решения структурных проблем в существующей пенсионной системе, уменьшение дефицита Пенсионного фонда, руководство государства взяло на себя обязательство разработать закон, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.