Удовенко: власть позиционировала Украину как страну третьего мира

Игнорирование Украиной церемонии вручения Нобелевской премии мира, которой в 2010 году был награжден китайский диссидент ЛЮ Сяобо, демонстрирует каким ценностям предана нынешняя украинская власть, заявил член политсовета Народного руха Украины, экс-министр иностранных дел Геннадий УДОВЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, Г.УДОВЕНКО отметил, что этим решением фактически позиционировали Украину как страну третьего мира. «Посмотрите, кто отказался от участия в церемонии вручения. Преимущественно это страны, которые не поддерживают демократии, являются коррумпированными и находятся внизу рейтингов развитых стран. Здесь четко видно деление по ценностной линии. Поэтому такие действия власти наносят большой вред международному имиджу Украины», – убежден он.

Г.УДОВЕНКО считает, что комментарии представителей украинской власти на эту тему выглядят как неловкая формальность. «Совещание с послом Украины в Норвегии, которое должна состояться в пятницу в Киеве, всегда можно перенести или иным образом разрешить эту ситуацию. Поэтому нельзя таким образом оправдывать откровенный удар по репутации Украины», – отметил он.

Вместе с тем, Г.УДОВЕНКО заявил, что приоритетность посещений вручения Нобелевской премии мира над совещанием в Киеве является еще большей с точки зрения значения украинских диссидентов в получении Украиной Независимости. «Если прибегнуть к аналогии, то, отказавшись принять участие на этой церемонии в Осло, представители украинской власти презрели диссидентское движение в Украине», – считает он.