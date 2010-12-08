В МИД не знают, получал ли посол Украины рекомендации от Китая

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Норвегия Александр ЦВЕТКОВ прибудет в Киев 10 декабря для участия в совещании послов, которое состоится 14-16 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Он прибывает в Киев для того, чтобы принять участие в определенных заседаниях, переговорах, в том числе на межведомственном уровне, потому что проведению совещания послов предшествует очень интенсивная работа, и многие руководители дипломатических учреждений Украины возвращаются заранее», - сказал А.ДИКУСАРОВ, добавив, что график прибытия послов в Украину был утвержден достаточно давно.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что МИД Украины получил рекомендации китайской стороны не принимать участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря, А.ДИКУСАРОВ сказал: «Не могу подтвердить. У нас нет такой информации».

В то же время, директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сообщил журналистам, что А.ЦВЕТКОВ, как и послы в других странах, получил рекомендацию от посла Китая в Норвегии не посещать церемонию.

«Посол Украины не выполняет рекомендации чужого правительства», - отметил при этом А.ВОЛОШИН.

В свою очередь, А.ДИКУСАРОВ отметил, что совещание послов, обычно, происходит один раз в два года. По его словам, решение о проведении совещания в декабре этого года было принято несколько месяцев назад, учитывая необходимость рассмотрения внешнеполитических вопросов, в частности, деятельности дипломатических учреждений за границей.

Отвечая на вопрос журналистов, мог ли заместитель посла принять участие в церемонии вручения Нобелевской премии мира, А.ВОЛОШИН сказал: «Традиционная практика заключается в том, что на мероприятия такого протокольного уровня - а это королевский уровень - приглашение не передается другим лицам. Это уровень посла, а уровень временно поверенного – это ниже статус».

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 декабря, иностранные СМИ написали, что Нобелевский комитет Норвегии обнародовал информацию, согласно которой Китайская Народная Республика и еще 18 стран, среди которых Украина, отказались посетить церемонию вручения Нобелевской премии мира в знак протеста против награждения премией китайского диссидента ЛЮ Сяобо.

Позже заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила, что в день вручения Нобелевской премии мира, которое состоится в пятницу, 10 декабря, уполномоченный официальный представитель Украины будет находиться в Киеве на плановом служебном совещании, а потому не сможет принять участие в церемонии.

Сам посол Украины в Норвегии А.ЦВЕТКОВ в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" признал, что Китай в письменном виде рекомендовал ему воздержаться от участия в церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря, но заверил, что решение является "техническим", не связано с позицией Пекина и вызвано необходимостью готовиться к совещанию послов в Киеве 14-15 декабря.

А.ЦВЕТКОВ также заявил, что отбывает в Киев 10 декабря для подготовки к совещанию послов. "У меня большое количество поручений, я должен быть в Киеве как можно раньше, чтобы решить некоторые вопросы до начала совещания", - отметил дипломат.

"КоммерсантЪ-Украина" также сообщила о том, что украинский посол прибудет в Киев лишь в пятницу, 10 декабря, по окончании рабочего дня, хотя существует аналогичный рейс в субботу, который позволил бы ему остаться в Осло для участия в церемонии.

Кроме того, в Нобелевском комитете изданию подчеркнули, что часть дипмиссий, руководители которых не могут прибыть на церемонию, направят других представителей посольств. Украина такой возможностью не воспользовалась.