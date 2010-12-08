Януковича призывают не убивать Институт национальной памяти

Партия «За Украину!» призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не ликвидировать Институт национальной памяти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО, комментируя проект указа главы государства «О системе центральных органов исполнительной власти», которым предусмотрена ликвидация 40 государственных структур, в том числе Института национальной памяти.

«Власть уже делала попытки уничтожить Институт, но мы совместными усилиями патриотов отбили первые атаки на институт», - напомнил В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, очередная попытка ликвидировать Институт национальной памяти замаскирована под реформирование органов исполнительной власти, но уничтожать Институт на фоне беспрецедентного количества министерств, министров, вице-премьеров и покупок чиновниками дорогих автомобилей «просто бессмысленно».

«Ликвидация Института как органа власти, который занимается возрождением национальной памяти, будет очередным ударом по украинской государственности. Уничтожив Институт национальной памяти, власть продемонстрирует свою оккупационную суть», - убежден лидер партии «За Украину!».

«Партия «За Украину!» призывает Виктора ЯНУКОВИЧА отказаться от попыток ликвидации Института национальной памяти, поскольку такие попытки приведут к очередному противостоянию в украинском обществе», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.