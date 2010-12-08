Янукович прилетит в Донецк на футбол
12:11, 08 декабря 2010Политика
1701
Информация источника
Президент Украины Виктор Янукович сегодня посетит Донецк. Об этом сообщает «ОстроВ», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Напомним, сегодня в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» состоится заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк) и «Брага» (Португалия). По информации источника, глава государства будет присутствовать на игре.
Как сообщалось ранее, сегодняшняя рабочая поездка Президента Украины Виктора Януковича в Волынскую область отменена из-за сложных погодных условий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter