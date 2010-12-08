WikiLeaks: Америке не нравится, что Украина продает оружие Бирме и Ирану

США недовольны экспортом оружия из Украины в Иран и Бирму.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом говорится в очередной порции секретных дипломатических документов посольств США, обнародованных на сайте Wikileaks.

Правда, перечень стран, которые продавали оружие "нежелательным" в глазах американских дипломатов клиентам, содержит - кроме Украины - лишь одно постсоветское государство - Армению.

Guardian, британское издание, входящее в пятерку влиятельных мировых газет, через которые сайт Wikileaks обнародовал американские дипломатические тайны, пишет об этом аспекте "слива" в статье под заглавием "Торговля вооружением из Восточной Европы процветает: предупреждение США бывшим советским государствам не сдержало потока оружия ближневосточным режимам и террористическим группировкам".

Из дипломатических депеш американских посольств выплывает, что США пытались вмешаться в свыше десятка международных сделок по продаже оружия, фигурантами которых были Украина, Болгария, Армения и Китай.

В случае каждой страны приводятся конкретные примеры лоббирования США отдельных правительств относительно конкретных сделок, вызвавших предостережение американцев. Когда речь идет об Украине, то, как пишет Guardian, в ноябре 2009 года, когда в Киеве велись переговоры между Украиной и США относительно нераспространения оружия, помощник госсекретаря США Ванн Ван ДИПЕН выражал недовольство продажей Ирану техники, которая могла быть использована для изготовления баллистических ракет.

Американский правительственный чиновник упрекнул также Украину, что в августе 2009 года компания "Укрспецэкспорт" отправила в Бирму партию комплектующих составляющих для бронетранспортеров, автоматические гранатометы, противотанковые ракеты точного наведения и танковые пулеметы.

В. Ван ДИПЕН сказал, что украинское оружие продали, несмотря на заверения, предоставленные правительству США, в том, что после 2008 года Украина не будет экспортировать вооружения репрессивной военной диктатуре Бирмы.