Сторонники WikiLeaks вступили в кибервойну

Многочисленные хакерские атаки на WikiLeaks сподвигли неизвестных сторонников скандально известного сайта на ответные меры. В кибервойну вступили хакеры, решившие атаковать организации, ставящие палки в колеса разоблачений Джулиана Ассанджа.

Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, сторонники WikiLeaks атаковали сайты прокуратуры Швеции, возбудившей уголовное дело в отношении Дж.Ассанджа, электронной платежной системы PayPal, отказавшейся принимать пожертвования для WikiLeaks, а также швейцарского банка, заморозившего счета владельца сайта.

"Нашей целью и дальше будут сайты организаций, прогибающихся под давлением властей, - цитирует Би-би-би слова одного из хакеров. - Мы выступаем за свободу слова в Интернете и будем бороться с теми, кто стремится уничтожить ее любыми средствами. Дело WikiLeaks - это уже не дело об утечке данных, а настоящая война народа с ложью правительства".

Напомним, за последние несколько дней в связи с расследованием в отношении Дж.Ассанджа целый ряд коммерческих организаций объявили о своем отказе сотрудничать с WikiLeaks. Крупнейшие платежные операторы Visa и MasterCard заморозили перечисление средств на счета WikiLeaks. Аналогичным образом поступил популярнейший сервис электронных платежей PayPal, а также компания PostFinance, структурное подразделение почты Швейцарии. Американский хостинг, на котором располагались серверы WikiLeaks, а также регистратор доменов, отказали проекту в своих услугах.

Накануне WikiLeaks уже обратился к своим постоянным читателям с призывом помочь сайту. В сообщении говорилось, что существование ресурса находится под угрозой - он подвергается сильной атаке. WikiLeaks призвал создавать "зеркальные" сайты, копирующие информацию с портала. Эти действия создадут преграду для тех, кто пытается "обрушить" портал Дж.Ассанджа, отмечалось в заявлении WikiLeaks.

Между тем самому Дж.Ассанджу лондонский суд накануне отказал в освобождении под залог. Он останется под стражей до следующего слушания, которое состоится 14 декабря 2010г.