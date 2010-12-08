Герман говорит, что Януковичу не страшен Wikileaks

Президенту Виктору Януковичу не страшна утечка информации, так как у него нет двойных стандартов, заявила заместитель главы администрации президента Анна Герман.

Об этом она заявила корреспонденту "ЛІГАБізнесІнформ", комментируя скандал, вызванный утечкой секретной переписки между посольствами США по всему миру и Госдепартаментом Штатов.

Так, на вопрос, повлияет ли утечка на отношения Украины и США, Герман сказала: "Я не думаю. Мир становится прозрачным. Мир становится открытым. США – страна, которая говорила об этом больше всех".

При этом Герман подчеркнула, что нынешнее руководство страны не боится каких-либо данных, которыми может располагать скандальный ресурс.

"То, что говорят представители нынешней власти в разговорах тет-а-тет, не отличается от официальной позиции нашего государства и тех людей, которые у власти. У президента нет раздвоения личности", - завила она.

"Так же и мои коллеги из администрации. У нас есть позиция – мы ее говорим как в частных, так и в официальных разговорах. У нас нет двойных стандартов", - отметила заместитель главы администрации президента.

При этом она добавила, что "если нет двойных стандартов, то и нечего бояться, а если нечего бояться, то и не нужно тревожиться о том, что что-то может всплыть".

"Боятся те, у кого двойные стандарты. Нынешней власти бояться нечего", - подчеркнула Герман.

"Другое дело, что могут раскрыться некоторые детали периода "оранжевой" власти – это другое дело, но это уже не наши проблемы", - добавила она.

Ранее нардеп Тарас Чорновил заявлял, что утечка данных о переписке между посольствами США и Госдепартаментом может скомпрометировать Виктора Януковича.

Как известно, ранее cайт "Wikileaks" обнародовал десятки тысяч конфиденциальных американских дипломатических депеш о ситуации и внутренних делах многих стран. Среди прочего, всплыли и отчеты послов США в Украине разных периодов о ситуации в стране и действиях политических лидеров и влиятельных персон.

Накануне основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Великобритании.

Gazeta.ua