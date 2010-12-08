Азаров: В 2011 году госдолг увеличится на 30 миллиардов

На 2011 год Кабмин планирует предусмотреть дефицит бюджета в размере 3%.

Об этом сообщил премьер Николай Азаров в эфире 5 канала.

"В прошлом году у нас дефицит бюджета был под 16%, это означало, что страна должна была занять где-то 160 миллиардов гривен. Так оно и было примерно", - рассказал он.

"В этом году мы свели, или сводим, дефицит бюджета где-то на 5,5%. Это означает, что мы должны были занять уже не 160 миллиардов, а 55", - сообщил Азаров.

На следующий год, по словам премьера, Кабмин планирует "дефицит бюджета 3%, ну чуть больше 3%".

"Это тоже будет означать увеличение нашего государственного долга на очень большую сумму, но это уже не 160 миллиардов и даже не 55, а это всего-навсего (ну, всего-навсего тоже высокая сумма) это будет около 30 миллиардов", - заявил Азаров.

"Мы уже выходим из того состояния банкротства, в котором мы находились", - подытожил премьер.

Украинская правда