Львовский облсовет не хочет подписывать меморандум с губернатором

Председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ не считает целесообразным подписывать меморандум о сотрудничестве с Львовской областной государственной администрацией, который председатель Львовской ОГА Василий ГОРБАЛЬ 6 декабря направил руководству облсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского областного совета.

«Руководство Львовского областного совета - за конструктивное сотрудничество с государственной администрацией. Однако целесообразно ли подписывать меморандумы, если полномочия органов местного самоуправления и исполнительной власти, а также их взаимодействие, установлены законодательством?» - заявил О.ПАНЬКЕВИЧ.

«В тексте меморандума, в частности, речь идет о совместных заседаниях и участии в общеобластных мероприятиях, что само собой понятно и не нуждается в подписании дополнительных документов, - отметил О.ПАНЬКЕВИЧ. – Однако, скажем, предложение согласовывать проекты ключевых решений может вызвать возражение. Кроме того, администрация проводит в области политику Президента, а областной совет является выразителем интересов общины. И понятно, что одно с другим может не совпадать».

О.ПАНЬКЕВИЧ сообщил, что документ «направлен в депутатские комиссии и фракции, поскольку депутатский корпус должен выработать общую позицию относительно меморандума. И только после этого совет скажет свое окончательное слово».

«В любом случае, хочу отметить, что речь идет о взаимодействии областного совета и администрации, но ни в коем случае ВО «Свобода» и Партии регионов», - отметил О.ПАНЬКЕВИЧ. (В.ГОРБАЛЬ является членом Партии регионов, О.ПАНЬКЕВИЧ – членом ВО «Свобода» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, председатель Львовской областной государственной администрации В.ГОРБАЛЬ предложил руководству областного совета подписать «Меморандум о взаимодействии Львовской областной государственной администрации и Львовского областного совета», призванный активизировать сотрудничество на новой основе.

На выборах 31 октября в Львовском облсовете большинство получило Всеукраинское объединение «Свобода».

Депутаты Львовского облсовета предыдущего созыва 8 сентября текущего года выразили недоверие В.ГОРБАЛЮ.