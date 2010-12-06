Попов взялся за ритуальные службы

Председатель КГГА Александр ПОПОВ поручил в десятидневный срок разработать и представить ему предложения по совершенствованию работы ритуальной сферы города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

«Ситуацию, сложившуюся в столице в сфере предоставления ритуальных услуг, нужно признать неудовлетворительной. И сегодня перед нами стоит важная задача – искоренить бизнес из этой сферы, ведь недопустимо, когда на чужом горе зарабатывают деньги. Ритуальные услуги должны предоставляться по адекватным ценам коммунальными предприятиями города», – отметил А.ПОПОВ.

Председатель КГГА взял под личный контроль деятельность ритуальных служб столицы.