Оппозиция свернула митинг на Европейской площади

Завершился митинг оппозиции на Европейской площади в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы митинга разбирают сцену для выступлений, установленную на лестнице перед Украинским домом.

Перед окончанием митинга его модератор объявил, что все желающие представители координационной группы приглашаются в здание Союза писателей Украины, где состоится совещание и им будут даны дальнейшие инструкции по организации всеукраинского референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и Президента Украины.

Всех остальных участников митинга призвали координировать свои дальнейшие действия через Интернет путем электронной переписки.