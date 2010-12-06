Янукович просит не делать из мухи слона

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть продолжит работу над усовершенствованием Налогового кодекса.

Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря 2010 года).

«Работа над Налоговым кодексом будет продолжаться, ведь пока из него убраны лишь наиболее спорные моменты», - сказал он. В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что улучшение экономической ситуации позволит ослабить налоговое давление на бизнес.

В то же время, по словам Президента, самое главное для Украины сегодня - максимально сократить объемы теневой экономики. «Она порождает коррупцию и размывает основы государственности. Именно теневая экономика тормозит развитие нашей страны, не позволяет ей стать полноправным членом мирового сообщества»,- сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на последнем этапе разработки Налогового кодекса в нем “проскочили” несколько норм, вызвавших протесты части предпринимателей. «Лично я это связываю с тем, что «хотели как лучше, а получилось как всегда». В результате Налоговый кодекс фактически отменил презумпцию невиновности налогоплательщика»,- сказал глава государства. По его словам, не имеет значения, по чьей вине в кодекс попала эта норма, важнее, что это положение неконституционно и недемократично. «Поэтому как гарант конституционных прав и свобод граждан Украины я выступил категорически против усиления позиций ГНАУ и ограничения прав предпринимателей. Налоговая служба нуждается в реформировании, и это - задача ближайшего будущего для Кабинета министров», - сказал он.

Говоря о применении вето к Налоговому кодексу, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что власть «не должна быть твердолобой». Он отметил, что всегда выступал категорически против политизации обсуждения этого документа. «Не нужно увязывать между собой политику и налоги! Хочу напомнить, что вето является конституционным правом Президента, и Налоговый кодекс - не первый и, вероятно, не последний документ, который вернулся в парламент для доработки. Не стоит раздувать из мухи слона», - сказал он.