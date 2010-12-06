Янукович успокаивает: бюджет-2011 «не за горами»
09:45, 06 декабря 2010Политика
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И на новой налоговой базе
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что бюджет на следующий год будет подготовлен на новой налоговой базе.
Об этом он заявил в интервью газете «Сегодня» (№272 от 6 декабря).
“Да, уверен, что на новой налоговой базе правительство сможет подготовить проект государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, рассмотрение главного финансового документа страны «не за горами».
В связи с этим Президент высказал надежду, что граждане Украины уже в ближайшее время почувствуют улучшение экономической ситуации.
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