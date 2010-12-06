Предприниматели не вышли на Майдан

Вопреки заявлениям, малый бизнес на всеукраинский митинг не вышел.

Кордоны милиции, металлические щиты и ни одного предпринимателя. Обещанной акции протеста на Майдане пока нет.

С утра на главную площадь столицы подтягиваются отряды правоохранителей в полном обмундировании. Майдан Независимости - в кольце. Перегородили щитами также улицы Городецкого и Лютеранскую. По примерным подсчетам, встретить предпринимателей готовятся больше ста правоохранителей. Вдоль улицы Городецкого, на подходах к Майдану, стоят автобусы с милиционерами, а также спецмашины, которые, как правило, забирают задержанных. Хотя предприниматели обещали в понедельник утром масштабную акцию протеста, пока ни один участник забастовки не пришел на Майдан. Там сейчас устанавливают елку.

ICTV