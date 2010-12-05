Янукович: вы посмотрите, какая армия чиновников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в Государственном бюджете на 2011 год должны быть значительно сокращены расходы на содержание органов государственной власти всех уровней, что станет возможным благодаря проведению административной реформы.

Об этом глава государства заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер».

«Нам нужно реформировать и модернизировать страну. Нужно избавляться от коррупции. Нужно приводить финансы в порядок. Вы посмотрите, какая армия чиновников у нас сейчас, государственных служащих. Насколько увеличился штат в каждом министерстве, ведомстве, местном самоуправлении», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что действующая власть работает уже полгода над административной реформой.

«Этот бюджет (на 2011 год – УНИАН) должен уже учесть административную реформу. Мы должны значительно сократить государственный аппарат. Решение будем принимать в этом году», - заявил Президент.