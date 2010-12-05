Минюст блокирует доработку антикоррупционного пакета?

Министерство юстиции Украины блокирует доработку пакета антикоррупционных законов по сугубо политическим мотивам.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» 4 декабря 2010 года со ссылкой на свои источники.

Как отмечает издание, чиновники неофициально заявляют, что откровенно боятся вступления в действие норм об обязательном декларировании расходов своих семей. Именно эта принципиальная норма, пролоббированная GRECО, является главным препятствием модернизации антикоррупционного законодательства.

«В случае введения декларирования расходов они станут инструментом шантажа в руках силовых структур. Силовики получат инструмент для шантажа всех и вся. Вряд ли это приведет к стабильности и снижению уровня коррупции», - заявил источник газеты, близкий к руководству страны.

Издание напоминает, что 20 октября 2010 года под руководством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА прошло заседание Национального антикоррупционного комитета. На нем глава государства поставил задачу всем госорганам незамедлительно обеспечить принятие антикоррупционного пакета, согласованного с Советом Европы; наладить тесную координацию с GRECО и выполнение ее рекомендаций; принять Национальную стратегию по предотвращению и противодействию коррупции на 2010-2014 годы.

На данный момент Национальная стратегия до сих пор проходит согласование, и проект указа Президента, который должен был ввести ее в действие, до сих пор дорабатывается.