Мэр Запорожья приостановит членство в "Батькивщине"

Избранный мэром Запорожья кандидат от "Батькивщины" Александр СИН намерен приостановить свое членство в партии Юлии ТИМОШЕНКО "Батькивщина".

Как сообщили УНИАН в Запорожской городской организации "Батькивщины", "Александр СИН заявил, что намерен воспользоваться положением устава партии, который позволяет членам "Батькивщины", занявшим определенные посты, приостановить свое членство в партии, поскольку считает правильным на посту мэра представлять всю общину, а не работать в интересах ее части".

По словам собеседника агентства, в уставе "Батькивщины" "процедура приостановления членства в партии четко не прописана, однако в данном случае планируется подать соответствующее заявление в районную организацию, где А.СИН состоит на учете, чтобы решение принималось на ее бюро".

Ожидается, что официально о приостановлении своего членства в партии А.СИН сообщит в понедельник на пресс-конференции, назначенной в ДК "ЗАЗ". (Запорожский горизбирком только закончил процедуру регистрации победителей выборов, и приступить к обязанностям мэра, а соответственно, и проводить какие бы то ни было мероприятия в здании Запорожской мэрии у А.СИНА пока возможности нет - УНИАН).