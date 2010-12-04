Турчинов: теперь понятно, почему Ющенко защищал РосУкрЭнерго

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ не боится информации, которая может быть обнародована в WikiLeaks относительно его деятельности во время пребывания на высоких государственных должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью «5 каналу».

"Что касается моей персоны, то мне не стыдно ни за один шаг, который я делал на должности или в Службе безопасности, или Кабинете министров. За каждый свой шаг, за каждое действие я готов отвечать", - сказал он.

При этом, по мнению А.ТУРЧИНОВА, вряд ли могут возникнуть вопросы к нему. А.ТУРЧИНОВ заметил, что ему как бывшему руководителю СБУ очень странно, что США, имея мощный ресурс, в том числе силовой, не смогли обеспечить защиту тайной информации. "Очень странно, что эта переписка гуляет сейчас по Интернету как, прошу прощение, объяснение в любви. Я удивлен этими выбросами информации и считаю, что сейчас непрофессионально работают силовые структуры США", - сказал он.

Также А.ТУРЧИНОВ отметил, что его очень удивила информация о том, что, по словам владельца "РосУкрЕнерго" Дмитрия ФИРТАША, тот имел тесные связи с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. "К сожалению, здесь ставятся точки над "і", почему так активно ЮЩЕНКО защищал газовые соглашения компании "РосУкрЕнерго", - добавил он.

Как сообщалось, проект WikiLeaks получил широкую известность благодаря публикациям с 2006 по 2009 годы сотен тысяч секретных документов, касающихся действий армии США в Ираке и Афганистане. Последняя серия утечки WikiLeaks была опубликована 28 ноября 2010 года. Она включала около 250 тысяч депеш, составленных американскими дипломатами, которые работали в разных странах мира. Среди этих материалов - документы, угрожающие репутации властных структур различных стран мира, в частности Китая и России. Упоминаются также и фамилии известных политиков из Украины.

Основатель WikiLeaks Джулиан АССАНЖ стал фигурантом внутреннего расследования, которое проводится Министерством юстиции США и Пентагоном. Он был также объявлен в международный розыск по запросу Швеции.