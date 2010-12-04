"Жигули" врезались в автобус: шесть человек - в больнице

В Днепропетровской области в результате столкновения "Жигулей" и автобуса травмированы шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного Департамента ГАИ МВД Украины, ДТП произошло вчера в 08.20 на 435 километре автодороги Борисполь-Запорожье. Водитель автомобиля "ВАЗ 210934" при выполнении обгона на скользком участке дороги не избрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Мерседес Бенц".

После столкновения автобус съехал в кювет, где перевернулся. В результате ДТП водитель и пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в местную больницу.

Ведется следствие.