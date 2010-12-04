Литвина возмущают нардепы-совместители, но «объявлять войну» он не хочет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН называет «большим позором» наличие народных депутатов-совместителей, но не хочет «объявлять им войну».

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью «5 каналу» В.ЛИТВИН сказал, что наличие в Верховной Раде депутатов, которые совмещают депутатские полномочия с работой в исполнительных структурах власти - «это, действительно, большой позор».

По его словам, в парламенте не принимается решение в отношении совместителей из-за того, что «всегда возникают аргументы, что завтра будет объявлено об административной реформе, об объединении министерств и ведомств, об укрупнении и сокращении их численности, и, следовательно, кое-кто вернется в родные пенаты, то есть в ВР».

«И мне объявлять войну нет оснований на этот счет, поскольку меня беспокоит то, как удержать ситуацию во ВР и как сохранить работоспособную ВР», - отметил В.ЛИТВИН.

«Поэтому иногда приходится выбирать при этой ситуации. Поверьте, не все так просто и однозначно, действует много подводных течений в этом плане», - добавил спикер.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН еще 18 октября заявлял, что все совместители написали заявления о сложении депутатских полномочий.

1 декабря фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ требовали рассмотреть вопрос о лишении совместителей депутатских полномочий.

В тот же день председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента Владимир МАКЕЕНКО заверил, что все совместители сложат свои депутатские полномочия.

На сегодняшний день в парламенте 10 депутатов-совместителей.