Литвин снова подписал Налоговый кодекс

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил на подпись Виктору ЯНУКОВИЧУ Налоговый кодекс.

Об этом спикер сообщил в интервью телеканалу «Рада».

«Утром работа над документом после голосования была завершена – в пятницу, в 6 часов утра. Всю ночь работали работники юридических служб, поскольку нужно было полностью переформатировать закон в результате принятия целой группы поправок», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что Президент предоставил к проекту Налогового кодекса почти 50 поправок, которые парламент поддержал.

В.ЛИТВИН отметил, что закон направлен на подпись Президенту, и теперь «нужно сосредоточить усилия не на критике этого документа, а на разъяснении» его норм.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.