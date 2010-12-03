Королевская: Налоговым кодексом власть «купила себе билет на войну»

Предприниматели на Майдане показали, что они смогли выстроить систему жесткого общественного мониторинга действий власти. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в прямом эфире «5-го канала».

По мнению главы парламентского комитета, впервые предприниматели по всей стране смогли консолидироваться, четко сформулировать свои требования и добиться от власти их выполнения. «Сегодня достигнута первая победа. К сожалению, нам не удалось заставить власть изменить философию Налогового кодекса. Тем не менее, предприниматели на Майдане показали, что они смогли выстроить систему жесткого бщественного мониторинга действий власти. Представители малого бизнеса заявили власти о том, что они имеют не только обязанности, но и права», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Главным результатом этого противостояния народный депутат считает то, что люди заставили власть пойти на диалог. По ее словам, Налоговым кодексом власть «купила себе билет на войну», потому что после этого Налогового кодекса никто в нашей стране никаких реформ без диалога с обществом проводить не позволит. Страна нуждается в четкой дорожной карте выхода из кризиса, формирования новой структуры экономики, нового уровня взаимоотношений власти и бизнеса. «Для того, чтобы помочь выстроить этот диалог, я инициирую создание Совета предпринимателей при Верховной Раде Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета уверена, что Совет предпринимателей как внешняя площадка реформ в парламенте позволит применить эту колоссальную энергию людей, которые готовы защищать свои права, для формирования прозрачных и эффективных законов в интересах общества.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически упразднял упрощенную систему налогооблажения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против ввода в действие Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогооблажения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что участников протеста предпринимателей не устраивают изменения в кодекс, поэтому акция протеста в Киеве не прекратится. По его словам, главные требования протестующих остаются неизменными: полное вето Налогового кодекса, отставка всего состава правительства, перевыборы Верховной Рады в марте 2011 года в соответствии с Конституцией 1996 года.