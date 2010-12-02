Акимова считает, что вина за Налоговый кодекс лежит на Верховной Раде

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает, что ответственность за окончательный вариант Налогового кодекса лежит на Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время презентации поправок Президента в Налоговый кодекс, отвечая на вопросы народных депутатов от оппозиции относительно того, на ком лежит вина.

И.АКИМОВА отметила, что как только документ попал в парламент, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ высказался «против принятия окончательного варианта».

По ее словам, Президент выдвигал свои замечания относительно того, что Налоговым кодексом нарушаются конституционные права граждан и предпринимателей.

«В частности, это касалось проверок, возможности вмешательства в предпринимательскую деятельность без решения суда, нарушение презумпции невиновности», - сказала она.

И.АКИМОВА отметила, что после этого документ долгое время находился в парламенте, проходил через большое количество дискуссий.

«Возникает вопрос: почему эти дискуссии не дали разумного результата, на которые рассчитывал Президент. Я думаю, что ответ на этот вопрос в значительной мере лежит в этих стенах», - сказала она.