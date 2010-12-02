МВФ угрожает Азарову закрыть кредит в случае уступок «упрощенцам»?

МВФ не поддерживает позицию правительства относительно уступок "упрощенчцам", настаивая на сохранении предыдущей модели упрощенной системы, представленной в Налоговом кодексе, который ветировал президент.

Об этом в комментарии "Экономической правде" рассказал источник в Минфине.

"Например, МВФ принципиально не соглашается с расширением сферы упрощенной системы и настаивает на том, чтобы запретить целому перечню видов деятельности находиться на "упрощенной" системе", - отметил чиновник Минфина.

Он отметил, что таким образом под угрозой оказалась выдача второго транша от международных кредиторов.

Как сообщалось, 30 декабря президент Виктор Янукович наложил вето на Налоговый кодекс, против которого выступают предприниматели.

Вечером 1 декабря пресс-служба Кабмина сообщила, что правительственная рабочая группа и представители малого бизнеса подписали Меморандум о согласовании общих действий по внесению изменений в Налоговый кодекс, который, в частности, предусматривает сохранение упрощенной системы налогообложения.

В тот же день координатор акции протеста против Налогового кодекса Владимир Дорош в прямом эфире телеканала ТВі опроверг заявление Кабмина: "Насколько мне известно, ни одно уполномоченное лицо от координационного совета предпринимателей никакого меморандума с правительством сегодня не подписывало".