В Киеве состоится «Свечное шествие»

В пятницу, 3 декабря, в рамках Всемирного дня солидарности с ВИЧ-положительными людьми и поддержки людей, живущих с ВИЧЛ/СПИДом, в Киеве состоится ежегодная широкомасштабная акция «Свечное шествие».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

В акции примут участие представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, организации «Конвиктус Украина», клуба «Эней», сотрудники и волонтеры Общества Красного Креста Украины, представители правительственных и неправительственных организаций, которые занимаются проблемами ВИЧ/СПИДа в Украине, гости столицы.

С 16.30 до 18.00 перед началом проведения благотворительного гала-концерта «Не дай СПИДу шанс» вблизи центрального входа во дворец «Украина» молодежь, волонтеры, патронажные сестры Общества Красного Креста, представители благотворительных организаций, которые занимаются проблемами ВИЧ/СПИДа, все желающие выложат зажженные свечи в форме «Красной ленты» – общепризнанного символа взаимопонимания и поддержки людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.

Главная цель акции – объединение и понимание с ВИЧ-положительными людьми, формирование толерантного отношения к ним, преодоления стигмы и дискриминации относительно тех, кто живет с ВИЧ/СПИД, и привлечение внимания общественности, в первую очередь, молодежи и представителей власти, к эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

В сообщении мэрии отмечается, что темпы роста заболеваемости ВИЧ/СПИД в Украине являются одними из самых высоких в мире, и, начиная с 1994 года, ежегодно увеличиваются на 25-30%. Специалисты прогнозируют, что при таких условиях к 2014 году ВИЧ-положительный статус будут иметь до 800 тыс. украинцев, то есть до 3,0-3,5% взрослого населения Украины, а смертность от СПИДа будет составлять треть среди причин смертности всех мужчин в возрасте 15-49 лет и почти 50% женщин этой возрастной группы. По официальным данным, в 2009 году в Украине ежедневно диагноз ВИЧ-инфекция ставили 54 лицам.