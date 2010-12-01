Янукович возвращается в Киев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочий визит в столицу Казахстана Астану и отбыл в Украину.

Как сообщал УНИАН, в Астане глава государства принял участие в саммите ОБСЕ и провел ряд двухсторонних мероприятий. В частности, В.ЯНУКОВИЧ встретился с Генеральным секретарем ООН, премьер-министром Королевства Нидерланды, Генеральным секретарем ОБСЕ, а также Президентами Болгарии и Беларуси.

Саммит ОБСЕ в Астане завершит свою работу завтра, 2 декабря.