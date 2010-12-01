Терехин подозревает, что в ВР отрабатывают западные гранты

Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)» (№5164) не уменьшит уровень табакокурения в Украине, считают народные депутаты. По их мнению, законопроект нуждается в существенной доработке. Наибольшую критику вызвала норма проекта запретить информацию о сигаретах в местах их продажи.

“Не стоит надеяться, что подобные точечные акции существенно уменьшат курение”, – заявил в комментарии УНИАН председатель парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Владимир МАКЕЕНКО (фракция Партии регионов). По его мнению, “должна быть комплексная программа борьбы с курением, которая будет предлагать не только запреты, но и разумную альтернативу этой пагубной привычке. К тому же, мы должны понимать, что и алкогольная, и табачная продукция дают значительные доходы в госбюджет. Потому в сфере борьбы с курением, с употреблением алкогольных напитков стоит быть очень аккуратными – чтобы, с одной стороны, гарантировать доходы бюджета, но с другой - постепенно уменьшать вредные привычки, особенно среди женщин и молодежи».

По мнению В.МАКЕЕНКО, вместо внесения подобных резких изменений в законодательство, стоит собрать “круглый стол” с участием и представителей государства, и производителей табачной продукции, и разработать широкий и долгосрочный план мероприятий по уменьшению курения в Украине.

По убеждению народного депутата от фракции Коммунистической партии Украины Евгения ЦАРЬКОВА, «безусловно, информация относительно сигарет, в частности, об объеме никотина, смол и даже рекламная информация относительно сигарет должна быть доступной для покупателей в местах их продажи. Запрещение такой информации противоречит самой сущности торговли. Напротив, курильщику нужно давать больше информации, чтобы он лучше понимал вред курения».

К тому же, по мнению депутата, подобные изменения увеличивают необходимость борьбы с контрабандными сигаретами, которые ввозятся в Украину, или сигаретами, которые производятся кустарным методом.

С ним согласился и член комитета ВР по вопросам здравоохранения, народный депутат Украины Сергей ШЕВЧУК (фракция Блока Юлии Тимошенко), который настаивает, что принятый законопроект противоречит Орхусской конвенции, к которой присоединилась Украина. «Ее принцип следующий: каждый имеет право на полную, беспристрастную, исчерпывающую и точную информацию о продуктах, об окружающей среде, обо всем, что окружает людей. Поскольку сигареты являются легальным продуктом, полное запрещение любой информации о них является недопустимым», - считает депутат.

“В местах продажи табачных изделий должна быть информация о том, что это за продукт, из какого сырья, какие содержит негативные вещества, в каком количестве”, - считает депутат. По его словам, отсутствием такой информации воспользуются две категории лиц: первые – это те, кто изготовляет фальсифицированную продукцию, и вторые - контрабандисты из Приднестровья и РФ. “Как только мы ограничим четкость информации о продукте, сразу будут открыты дополнительные шлюзы для контрабанды”, - уверен С.Шевчук.

Другой представитель БЮТ, экс-председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН назвал этот законопроект “достаточно абсурдным и направленным исключительно на отработку западных грантов. Напротив, информация должна быть предложена курильщикам, чтобы они лучше осознавали последствия курения”.

“Чувствуется, что авторы законопроекта пытаются пойти канадским путем, и максимально убрать информацию о сигаретах. Но, если они хотят действительно уменьшить курение в Украине, лучшее пойти путем Франции, которая ограничила не информацию, а доступ к сигаретам, прежде всего, несовершеннолетним. Например, во Франции несовершеннолетние вообще не имеют права заходить в магазины, где торгуют сигаретами», - отметил С.ТЕРЕХИН.