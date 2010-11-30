Венецианская комиссия об отмене политреформы КС: главное не останавливаться

Венецианская комиссия рекомендует Украине продолжить конституционную реформу путем внесения изменений в Основной Закон через Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор-секретарь Венецианской комиссии Томас МАРКЕРТ сегодня на пресс-конференции в Киеве по результатам миссии Венецианской комиссии по оценке ситуации в Украине после отмены Конституционным Судом политической реформы 2004 года.

«Такие процедуры меняются демократическим путем. То есть Верховная Рада должна утвердить изменения в Конституцию двумя третями голосов. В Украине произошло не так, а Конституция была изменена решением Конституционного Суда. Следовательно, было бы желательно, чтобы ситуация на этом не останавливалась и продолжалась дальше с конституционной реформой в Верховной Раде и принималась двумя третями голосов», - сказал Т.МАРКЕРТ.

В то же время, представитель Венецианской комиссии подчеркнул, что этот институт не имеет полномочий давать оценку решению Конституционного Суда. По его мнению, с политической и демократической точки зрения, отмена реформы Конституционным Судом является не совсем удовлетворительной ситуацией.

Т.МАРКЕРТ напомнил, что Венецианская комиссия с самого начала критически относилась к изменениям в Конституцию, принятым в 2004 году, поскольку считала, что такие изменения приведут к конфликтам между разными ветвями власти. «Но это не означает, что мы защищали возвращение к Конституции 1996 года. В то же время, Венецианская комиссия поддерживала изменения, направленные на расширение полномочий парламента, и рекомендовала предусмотреть больше сдерживаний и противовесов полномочиям Президента. Следовательно, одна из главных рекомендаций наших экспертов – не останавливаться на этом Украине, а продолжать демократически конституционную реформу», - сказал он.

Директор-секретарь Венецианской комиссии сообщил, что это предварительные выводы экспертов, которые после завершения визита в Киеву будут сведены в проект окончательного вывода, который будет приниматься на сессии Венецианской комиссии 17-18 декабря.