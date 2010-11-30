Турчинова вызывали в ГПУ из-за СО2

Бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА вызывали в Генеральную прокуратуру Украины для получения показаний относительно использования правительством Юлии ТИМОШЕНКО средств, полученных за продажу квот на выбросы парниковых газов (СО2).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил журналистам после посещения Следственного управления ГПУ.

«Во время работы нашего Кабинета министров не было ни одного случая, когда средства, поступавшие по Киотскому протоколу и хранившиеся на специальном счете, использовались не по назначению», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что подобные вызовы бывших членов правительства в прокуратуру отрицательно сказываются на имидже Украины в мире, а также дискредитируют деятельность бывшего украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, 21 октября руководитель Главного контрольно-ревизионного управления Украины Петр АНДРЕЕВ заявил, что по результатам аудита ГлавКРУ состояния национальной экономики было установлено использование не по целевому назначению средств, полученные от продажи квот за выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу. В частности, эксперты установили, что часть этих средств в сумме 200 млн. евро была конвертирована госказначейством в национальную валюту в сумме 2,3 млрд. грн. и направлена на единый казначейский счет, а в дальнейшем – на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.