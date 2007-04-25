В НУ предупреждают: Партия регионов готова вывести криминалитет на улицы
Заявление о договоренностях с авторитетами
|Игорь Криль
“Авторитеты” являются ответственными за вербовку и участие выходцев из криминальной среды в уличных акциях протеста в поддержку действий “антикризисной” коалиции”, - сообщил Криль.
“Руководители бригад (всего собрано около 50 человек, группы разделены на бригады по 5 человек каждая), в случае необходимости должны будут направлять своих подчиненных в ряды “оранжевых” для совершения провокаций под оранжевыми флагами. В частности, для организации потасовок с представителями правоохранительных органов, - рассказал Криль. - Кроме этого, старшие группы были проинструктированы на случай необходимости совершения отдельных провокаций и в собственном, “бело-голубом” лагере (бригадирам выдано по 2 пиротехнических взрывпакета)”.
“Указанная группа находится в так называемом “резерве”, - сообщил Криль, - за день “простоя” каждый участник получает по 250-300 гривень. По результатам удачно проведенной операции зачинщикам провокаций обещано 10 тысяч долларов”.