В НУ предупреждают: Партия регионов готова вывести криминалитет на улицы

“Заявлениями Пинчука о том, что, якобы оппозиция готовит провокации, Партия регионов прикрывает свои договоренности с криминалом. Как нам стало известно, 22-23 апреля “регионалы” имели контакт с авторитетными представителями криминальной среды столицы по прозвищам “Седой” и “Джигит”. Об этом сообщает официальный сайт Нашей Украины со ссылкой на заместителя главы партии “Наша Украина” Игоря Криля.

“Авторитеты” являются ответственными за вербовку и участие выходцев из криминальной среды в уличных акциях протеста в поддержку действий “антикризисной” коалиции”, - сообщил Криль.

“Руководители бригад (всего собрано около 50 человек, группы разделены на бригады по 5 человек каждая), в случае необходимости должны будут направлять своих подчиненных в ряды “оранжевых” для совершения провокаций под оранжевыми флагами. В частности, для организации потасовок с представителями правоохранительных органов, - рассказал Криль. - Кроме этого, старшие группы были проинструктированы на случай необходимости совершения отдельных провокаций и в собственном, “бело-голубом” лагере (бригадирам выдано по 2 пиротехнических взрывпакета)”.

“Указанная группа находится в так называемом “резерве”, - сообщил Криль, - за день “простоя” каждый участник получает по 250-300 гривень. По результатам удачно проведенной операции зачинщикам провокаций обещано 10 тысяч долларов”.