Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 12,7 млн. пенсионеров
18:37, 29 ноября 2010Политика
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С 1 декабря
Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 12,7 млн. пенсионеров в связи с повышением пенсионных выплат с 1 декабря 2010 года согласно закону «О Государственном бюджете Украины».
Об этом сказано в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.
Согласно сообщению, перерасчет пенсий осуществлен на основании повышения с 1 декабря уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 734 грн.
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