Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 12,7 млн. пенсионеров в связи с повышением пенсионных выплат с 1 декабря 2010 года согласно закону «О Государственном бюджете Украины».

Об этом сказано в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, перерасчет пенсий осуществлен на основании повышения с 1 декабря уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 734 грн.