Янукович завтра будет поздравлять прокуроров

Во вторник, 30 ноября, в 11.30 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня работников прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие состоится в здании Генеральной прокуратуры Украины (ул. Резницкая, 13/15).

Аккредитация представителей СМИ проводится сегодня до 18.00 по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

Представители СМИ приглашаются на 10.30.