Томенко: студенты не допустят ограничения своих прав и свобод

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что попытки ликвидировать студенческое самоуправление вызовут серьезное сопротивление.

Об этом УНИАН сообщила его пресс-служба.

Согласно сообщению, выступая на Всеукраинском форуме лидеров студенческого движения «Студенческое самоуправление Украины в новом десятилетии: опыт и новые вызовы», который проходит в городе Винница, заместитель председателя ВР напомнил, что в феврале исполнится год, как действуют изменения в Закон Украины «О высшем образовании» по вопросам студенческого самоуправления, который предусматривает упорядочение системы студенческого самоуправления, расширяет полномочия и функции органов студенческого самоуправления, устанавливает квоту представительства студентов в коллегиальных органах высших учебных заведений и др.

«К сожалению, чиновники Министерства образования, на словах поддерживая данный закон, делают все, чтобы студенческое самоуправление не стало тем институтом, который реально влияет на жизнь учебного заведения», – отметил Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его словам, всячески «торпедируется» выполнение нормы о финансировании студенческого самоуправления. «Более того, недавно появилось предложение к закону о высшем образовании, инициированное Министерством образования, которое предполагает ликвидацию ряда норм действующего закона в части прав студенческого самоуправления», – сказал он.

В то же время заместитель председателя ВР выразил убеждение, что студенты не допустят ограничения своих прав и свобод: касается ли это дополнительных платных услуг или ограничения их прав влиять на принятие решений в высшем учебном заведении.