В Полтаве предприниматели пикетировали горсовет
22:00, 26 ноября 2010Политика
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С требованием обратиться к Януковичу
Сегодня в Полтаве около 400 предпринимателей пикетировали городской совет с требованием принять обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не подписывать Налоговый кодекс.
Как передает корреспондент УНИАН, перед собравшимися выступили председатель Союза вкладчиков Украины Сергей КАПЛИН, депутат горсовета Полтавы Александр ШАМОТА и другие.
В свою очередь, мэр Полтавы Александр МАМАЙ сообщил, что в порядке дня работы сессии этот вопрос не предусмотрен и отказался выносить его на рассмотрение.
Вместе с тем он встретился с пикетчиками и обсудил проблемные вопросы развития предпринимательства в Полтаве.
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