В Полтаве предприниматели пикетировали горсовет

Сегодня в Полтаве около 400 предпринимателей пикетировали городской совет с требованием принять обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ не подписывать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, перед собравшимися выступили председатель Союза вкладчиков Украины Сергей КАПЛИН, депутат горсовета Полтавы Александр ШАМОТА и другие.

В свою очередь, мэр Полтавы Александр МАМАЙ сообщил, что в порядке дня работы сессии этот вопрос не предусмотрен и отказался выносить его на рассмотрение.

Вместе с тем он встретился с пикетчиками и обсудил проблемные вопросы развития предпринимательства в Полтаве.