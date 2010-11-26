Ющенко через YouTube обратился к украинцам

Лидер политической партии «Наша Украина», Президент Украины (2005-2010) Виктор ЮЩЕНКО через YouTube обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, обращение можно посмотреть по адресу или скачать видео на ftp-сервере.

В своем обращении В.ЮЩЕНКО отмечает, что по всей Украине память миллионов невинных жертв Голодомора-геноцида чествуют обычные люди, несмотря на формальности, власть, политиков.

“Речь идет о человеческом. Речь идет об украинском. Речь идет об идентичности, национальной, духовной, цивилизационной принадлежности. Речь идет о личном и национальном достоинстве не быть безразличным, не забывать, не ожидать, когда кто-то сделает за тебя, а действовать и быть собой”, - отмечает он.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, это вопрос национальной, духовной и цивилизационной принадлежности. “Кто ты, мой родной брате? Украинец или духовный незаконнорожденный ребенок? Человек духа или варвар, безразличный к родному народу, своей земле и общей судьбе?”, - заметил он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что общенациональная традиция чествовать жертв Голодомора жива и будет жить. “Эта традиция – светлая и святая. Даже самые большие противники наших идей, противники самой Украины и украинства осознают большую правду и колоссальную силу дела, осуществленного нами. Возвращение правды о Голодоморе – это большое возмужание нашего народа, последствия которого еще незримы, однако они ожидаемы и сущие”, - отмечает лидер “Нашей Украины”.

“Память о Голодоморе – это большие духовные лекарства, которые спасают Украину от духовной летаргии и кончины в темных водах “чужих миров”. И, самое важное - это свет молитвы за конкретные человеческие судьбы. Это – самый светлый акт, который подтверждает, что вы – человек, что ваш дух – небезразличен, а ваше сердце способно любить, страдать и верить. Именно это я хочу сказать тем, кто до сих пор спрашивает “Зачем?” Ради вас, дорогие братья и сестры. Ради нас всех. Мы сказали правду. И все знают эту правду. И даже тогда, когда кто-то стыдливо избегает слова “геноцид”, он знает, что это был геноцид. Это знает мир”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что украинская власть не должна бояться памяти. “Не нужно бояться своего народа. Собственного прошлого. Своего будущего. Потому что то, что мы делаем сегодня, - это труд во имя будущего. Это – главное объяснение для тех, кто спрашивает – “А что делать дальше?”. Нация вырастает из большой духовной солидарности. Это – главная предпосылка для каких-либо государственных, политических или экономических свершений. Я осознаю нашу солидарность как единство, в котором нет пафоса и фальши”, - отметил бывший Президент Украины.

“Зажженная свеча в окне в день Голодомора – это знак, что в нашей стране есть любовь и тепло. В этой традиции есть большое благородство людей, которые имеют любящее и небезразлично украинское сердце. Это – знак, что есть украинский народ и что в нем живет могучая сила, которая неминуемо утвердит национальную правду и справедливость”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Пресс-служба “Нашей Украины” напоминает, что в субботу, 27 ноября, в Киеве состоятся мероприятия в День памяти жертв Голодомора. В 14.30 начнется ход к Национальному мемориалу Голодомора.

Панихиду возле Национального мемориала Голодомора отслужат Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, Патриарх Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР, главы Украинской автокефальной православной церкви и Римо-католической церкви в Украине. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций в Украине.

В 16.00 пройдет общенациональная минута молчания и будут зажжены свечи памяти.

Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида пригласил к участию в траурном мероприятии в Киеве всех Президентов Украины, руководителей дипломатических представительств других стран, представителей общественных организаций и политических партий. Всех призвали принять участие в акции под национальными флагами с траурными черными лентами без использования партийной символики.

Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора призывает всех украинцев в 16.00 зажечь свечу памяти на своем окне и прийти на траурные мероприятия.