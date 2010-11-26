Литвин подписал Налоговый кодекс
12:58, 26 ноября 2010Политика
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Сегодня же закон передадут в АП
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.
Об этом в интервью УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.
Она сообщила, что сегодня же закон будет направлен в Администрацию Президента Украины.
Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.
Документ вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине.
22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.
Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА ветировать Кодекс.
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