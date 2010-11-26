Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.

Об этом в интервью УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.

Она сообщила, что сегодня же закон будет направлен в Администрацию Президента Украины.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документ вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста проходят по всей Украине.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА ветировать Кодекс.