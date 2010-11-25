Власть блокирует веб-трансляцию с Майдана?

Власть блокирует веб-трансляцию акции протеста предпринимателей, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил УНИАН член оргкомитета забастовщиков Александр ДАНИЛЮК.

«На Майдане Незалежности стоят веб-камеры, которые в прямом эфире транслируют пикет предпринимателей в Интернет. Как нам стало известно, сегодня по неизвестным причинам не было передачи сигнала», - сказал он.

А.ДАНИЛЮК отметил, что 22 ноября веб-трансляцию протестов в Интернете смотрели одновременно 100 тысяч граждан.