Власть блокирует веб-трансляцию с Майдана?
13:08, 25 ноября 2010Политика
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Сигнала сегодня не было
Власть блокирует веб-трансляцию акции протеста предпринимателей, которая проходит в Киеве на Майдане Незалежности.
Об этом сообщил УНИАН член оргкомитета забастовщиков Александр ДАНИЛЮК.
«На Майдане Незалежности стоят веб-камеры, которые в прямом эфире транслируют пикет предпринимателей в Интернет. Как нам стало известно, сегодня по неизвестным причинам не было передачи сигнала», - сказал он.
А.ДАНИЛЮК отметил, что 22 ноября веб-трансляцию протестов в Интернете смотрели одновременно 100 тысяч граждан.
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