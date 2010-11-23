Королевская собирает совет из тех, у кого нет «хватательного рефлекса»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ на встрече со студентами экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко объявила о создании Совета молодых экономистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе парламентского комитета.

«Насколько вы будете конкурентоспособными в знаниях, настолько вы станете успешными в будущем. Нельзя жить счастливо в несчастливой стране. Поэтому наша общая задача - сделать Украину счастливой и конкурентоспособной в мире, сформировать программу построения новой экономики Украины», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы комитета Верховной Рады, успех - это умение пройти от одной неудачи к другой неудаче и не разочароваться. «Очень важно не потерять энтузиазм, который я вижу в ваших глазах. На базе нашего комитета мы формируем Совет молодых экономистов. Я считаю, что мы должны вместе разработать программу построения новой экономики Украины. Все законопроекты должны проходить экспертную оценку и обсуждаться молодыми людьми, которые способны оценить свежим взглядом экономические новации, теми, кто будет эти реформы воплощать в жизнь. Поэтому я вас приглашаю принять участие в этой работе и высказать свое видение реформ в Украине», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Касаясь вопроса конкурентоспособности страны, она отметила, что, несмотря на большой промышленный и интеллектуальный потенциал, Украина значительно отстала в экономическом развитии даже от своих соседей. Глава парламентского комитета считает одной из главных причин отсутствия реформ в стране – старые управленческие кадры, коррумпированная бюрократия, и политики, которые не имеют четкого плана реформ. «Для того, чтобы преодолеть эти барьеры на пути повышения конкурентоспособности Украины в современном мире, необходимо делать ставку на молодые квалифицированные кадры, на тех, кто не имеет «хватательного рефлекса», кто способен построить экономику 21 века», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.