Родной брат Балоги возглавил Закарпатский облсовет

Кандидатуру предложила фракция ЕЦ

Депутаты новоизбранного Закарпатского облсовета тайным голосованием избрали председателем облсовета Ивана Балогу, депутата и от Единого Центра, родного брата Виктора Балоги. Как сообщает ZAXID.NET, "за" проголосовали 95 депутатов, 9 воздержались. Против не высказался никто. Кандидатуру Ивана Балоги предложила фракция Единый Центр, депутаты от Партии регионов тоже выступили с поддержкой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter