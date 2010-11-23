Родной брат Балоги возглавил Закарпатский облсовет
15:52, 23 ноября 2010Политика
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Кандидатуру предложила фракция ЕЦ
Депутаты новоизбранного Закарпатского облсовета тайным голосованием избрали председателем облсовета Ивана Балогу, депутата и от Единого Центра, родного брата Виктора Балоги.
Как сообщает ZAXID.NET, "за" проголосовали 95 депутатов, 9 воздержались. Против не высказался никто.
Кандидатуру Ивана Балоги предложила фракция Единый Центр, депутаты от Партии регионов тоже выступили с поддержкой.
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