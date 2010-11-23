В ХДС надеются, что власть не наступит на грабли с Трудовым кодексом

В Христианско-демократическом Союзе убеждены, что проект Трудового кодекса нуждается в существенной доработке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы «Право выбора», об этом заявил член Коллегии партии Христианско-демократический Союз Владимир МАРУЩЕНКО.

По его словам, необходимость обновления законодательства о труде очевидна, поскольку некоторые аспекты трудовых отношений сейчас частично или полностью не урегулированы, а страна фактически живет по Кодексу 1971 года.

В то же время депутат заметил, что подготовленный ко второму чтению проект Трудового кодекса нуждается в значительной доработке, поскольку суживает содержание и объем существующих трудовых прав человека. «Притесняются права работников на отдых, участие в управлении предприятием, защиту своих трудовых прав через профсоюзы и профсоюзные объединения, забастовку, защиту от безработицы, защиту от дискриминации и тому подобное», - объяснил В.МАРУЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что разработанный проект Трудового кодекса не содержит механизмов, направленных на решение наиболее значительных проблем, которые возникли сегодня в сфере трудовых отношений. «Это проблемы ненадлежащего оформления трудовых отношений, заработной платы «в конвертах», отсутствии в законе четко определенного механизма участия наемных работников в управлении предприятием и в распределении прибылей предприятия», - отметил парламентарий.

Кроме того, В.МАРУЩЕНКО обратил внимание на тот факт, что проект нового Трудового кодекса не имеет единых принципов построения, характеризуется возможностью двойного толкования отдельных его положений и не согласовывается с некоторыми общепризнанными принципами правового государства.

«Надеюсь, что власть, принимая Трудовой кодекс, не наступит на те же грабли, что и с Налоговым, и проведет широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и учтет интересы всех», - отметил В.МАРУЩЕНКО.