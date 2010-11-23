Наша Украина предлагает помощь Майдану

Политическая партия «Наша Украина» поддерживает требования предпринимателей о прекращении полномочий Верховной Рады и выражает готовность помочь предпринимателям в реализации этой инициативы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в “Нашей Украине” считают, что принятие Верховной Радой Налогового кодекса стало сознательным актом, направленным на притеснение деловой активности, которая задевает жизненные интересы миллионов граждан.

”Документ, который должен быть фактором оздоровления экономики, улучшения бизнес-климата – стать общеэкономически интегрирующим актом - вышел актом репрессивным, воплощение которого угрожает ростом безработицы и произволом налоговых органов”, - отмечают в партии.

По мнению “нашеукраинцев”, Налоговый кодекс должен был бы приниматься после национального диалога, с учетом позиций всех заинтересованных сторон – а не протискиваться кулуарно, сверху.

”Следовательно, Верховная Рада Украины не выполнила главной своей функции – представительства народа. Поэтому политическая партия “Наша Украина” заявляет о полной поддержке инициативы о проведении референдума о прекращении полномочий Верховной Рады Украины”, - говориться в сообщении.

В “Нашей Украине” убеждены, что особой ценностью этой инициативы является ее сверхпартийный характер, что позволяет объединить на осуществление такой акции все общественные силы, готовы привлечь власть к ответственности.

”В этом контексте “Наша Украина” готова оказать организационную и правовую помощь инициативной группе для начала процесса сбора подписей за проведение референдума относительно прекращения полномочий Верховной Рады Украины”, - отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА запрещать кодекс.

В понедельник на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против нового Налогового кодекса.