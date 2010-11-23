Завтра в Киев прибудет Президент Израиля

Завтра в Украину с государственным визитом прибудет Президент Государства Израиль Шимон ПЕРЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, аккредитацию представителей СМИ на мероприятия с участием главы Украинского государства и Президента Израиля проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АПУ до 17.30 23 ноября по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

24 ноября в 10.00 начнется официальная церемония встречи президентов Украины и Израиля (ул. Банковая, 11, площадь перед зданием Администрации Президента Украины).

В 10.20 начнется встреча Президента Украины и Президента Государства Израиль в формате «с глазу на глаз» (ул. Банковая, 11, АПУ).

В 11.00 состоятся украинско-израильские переговоры в расширенном составе под председательством двух президентов.

В 12.05 – церемония подписания двусторонних документов.

12.15 начнется встреча глав государств с представителями средств массовой информации.