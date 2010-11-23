«Наша Украина» победила на выборах в райсовет Сумской области

Белопольский район - единственный в Сумской области, где результаты выборов в райсовет засвидетельствовали, что здесь, как и на предыдущих выборах, по партийным спискам победила партия «Народный Союз «Наша Украина». Далее идут Партия регионов и «ВО «Батькивщина». Среди мажоритарных кандидатов большинство за ПР, а на втором месте - НСНУ.

Как сообщили УНИАН в Сумском областном совете, в Белопольском районе от НСНУ выдвигались 15 кандидатов в сельские и поселковые головы, и 12 из них были избраны.

Председатель районной организации НСНУ, председатель райсовета предыдущего созыва Сергей ДВОРНИК убежден, что дело, прежде всего, - в личностях.

«И люди уже смотрели не только на партию, но и на фамилии. Поэтому Ричанский голова Николай СОЛОДОВНИК получил 86% голосов, Татьяна ПРОКОПЕНКО в Сергеевке и Владимир КОТЕНКО в Терещенках - более 70%. Из 120 наших выдвиженцев в сельские и поселковые советы прошли 92», - рассказал С.ДВОРНИК.

По предварительным данным, депутаты от НСНУ и «ВО «Батькивщина» вновь будут предлагать на должность главы райсовета кандидатуру С.ДВОРНИКА.

Сам С.ДВОРНИК уже получил поздравление от Виктора ЮЩЕНКО: узнав, как проголосовал район, экс-президент позвонил по телефону в Белополье, чтобы лично поблагодарить «нашеукраинцям» за эффективную работу.

Экс-президент Украины и лидер “Нашей Украины” В.ЮЩЕНКО начинал свою трудовую деятельность именно в Белопольском районе Сумской области.