Дни правильной белорусской музыки в Киеве (пресс-конференция)

25 ноября в 10.30 в УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов фестиваля «Дни правильной белорусской музыки».

С 25 по 27 ноября в Киев возвращается настоящая славянская, правильная музыка. Показатель «правильности» - энергетика. Самые популярные белорусские коллективы, которые собирают многотысячные залы, славянская «рокотека», дегустация национальных блюд, колорит старинных славянских костюмов от «Парка Киевская Русь» и Олег Скрипка в роли DJ - составляющие белорусских вечерниц - в одном из самых лучших клубов столицы.

Участники пресс-конференции: белорусский продюсер, генеральный продюсер проекта Олег ТИХОНОВ; исполнительный продюсер проекта, директор музыкального агентства Саd Евгения СТРИЖЕВСКА; президент Благотворительного Фонда «Славянский фонд», автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО; участник группы APPLE TEA, виртуозный белорусский пианист Константин ГОРЯЧИЙ; музыкант, изобретатель собственного стиля в Джазе (нигилистический джаз) Сергей ПУКСТ.

Аккредитация по тел. (067) 978-93-13; e-mail: mooncake18@gmail.com

Контактное лицо: Марина ШЕВЧЕНКО.

