КС решил судьбу президентстких и парламентстких выборов

Конституционный Суд Украины признал отвечающим Основному Закону законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских поселковых, городских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, вывод суда зачитал председатель КС Анатолий ГОЛОВИН.

Суд установил, что предложение депутатов дополнить Переходные положения Конституции пунктами, в соответствии с которыми очередные выборы в Верховную Раду состоятся в последнее воскресенье октября 2012 года, а выборы Президента - в последнее воскресенье марта 2015 года, отвечают положениям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Также суд признал конституционным предложение депутатов о продлении сроков полномочий Верховной Рады Украины, АР Крым и органов местного самоуправления до 5 лет, а также положения, которыми установлено, что выборы в эти органы будут проходить в последнее воскресенье октября пятого года их полномочий, выборы Президента, - в последнее воскресенье марта пятого года его полномочий..

Как известно, в соответствии с 13 разделом Конституции, депутаты должны после получении вывода КС предварительно одобрить данный законопроект 226-ю голосами, а на следующей сессии, которая начнется в феврале 2011 года, - одобрить законопроект в целом 300 голосами.

Закон вступит в силу после опубликования.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2010 г. Верховная Рада направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, которым установлены даты проведения очередных выборов Президента и народных депутатов.

В то же время, согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.