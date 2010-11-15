В Украину снова едет Кирилл
17:32, 15 ноября 2010Политика
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Торжества состоятся 22-23 ноября
Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ примет участие в торжествах по случаю 75-летнего юбилея Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.
Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата, торжества состоятся 22-23 ноября 2010 года.
Глава РПЦ привезет в Украину икону Божьей Матери «Умиление», перед которой в Киево-Печерской Лавре состоится молебен.
Вечером 22 ноября состоится торжественное мероприятие в Национальной опере Украины.
А на 23 ноября запланирована Божественная литургия в Киево-Печерской Лавре.
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