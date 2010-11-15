В Украину снова едет Кирилл

Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ примет участие в торжествах по случаю 75-летнего юбилея Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА.

Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Московского патриархата, торжества состоятся 22-23 ноября 2010 года.

Глава РПЦ привезет в Украину икону Божьей Матери «Умиление», перед которой в Киево-Печерской Лавре состоится молебен.

Вечером 22 ноября состоится торжественное мероприятие в Национальной опере Украины.

А на 23 ноября запланирована Божественная литургия в Киево-Печерской Лавре.